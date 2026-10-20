Переговори в Норвегії: ключові заяви учасників

Зеленський наголосив на необхідності продовжувати діалог з американськими та європейськими партнерами

Зеленський заявив про готовність України до миру, а Віткофф має передати Москві пропозиції, які обговорювали європейські партнери

20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю президента України Володимира Зеленського, американських представників і європейських партнерів. Серед учасників – спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, який особисто долучився до зустрічі, та Джаред Кушнер, який брав участь в онлайн-форматі.

«Главком» зібрав ключові заяви учасників переговорів. Матеріал доповнюватиметься.

Віткоф відвідає Росію 21 жовтня

Після переговорів прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере повідомив, що Віткофф 21 жовтня вирушить до Санкт-Петербурга, де обміняється з російською стороною ідеями та пропозиціями європейців, які обговорювалися під час зустрічі в Осло.

Володимир Зеленський: Україна хоче миру

Президент України заявив, що Київ прагне миру більше за будь-кого, однак Росія продовжує обирати шлях війни та вбивств.

За словами Зеленського, Україна одразу підтримала американську пропозицію щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, проте Росія продовжила атаки.

Він також подякував Норвегії та прем’єр-міністру Йонасу Гару Стере за підтримку України й допомогу в захисті життя людей. «Важливо, щоб ми продовжували діалог на всіх рівнях і працювали разом заради безпеки», – наголосив Зеленський.

Александр Стубб: переговори з Віткоффом дали ідеї щодо миру

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом вдалося знайти ідеї щодо мирного врегулювання. За його словами, ці пропозиції передадуть російській стороні.

«Мир вимагає терпіння. Але війна не чекає. Сьогодні був крок у правильному напрямку», – сказав Стубб.

Зеленський про переговори в Осло: гарантії безпеки та чутливі питання

Під час переговорів в Осло Україна та партнери обговорили результати попередніх зустрічей у Маямі, гарантії безпеки та низку чутливих питань. За словами президента Володимира Зеленського, сторони обмінялися відгуками щодо попередніх переговорів і визначили питання, які потребують подальшого опрацювання.

Зеленський: «Ми не програємо цю війну, але втрачаємо людей»

Президент України наголосив, що попри продовження боротьби країна зазнає людських втрат.

Прем’єр Норвегії повідомив про прогрес у переговорах

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що під час зустрічі з американським посланцем Стівом Віткоффом обговорювали гарантії безпеки, план процвітання України після війни, українські території та санкції проти Росії. За його словами, сторони досягли «гарного прогресу». Також ішлося про безпеку Європи після завершення російсько-української війни.

Стере повідомив, що ввечері 20 жовтня представники України, Норвегії та Фінляндії мали зустрітися з радниками з національної безпеки ЄС, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Зеленський обговорив із Рубіо перехоплювачі, розвідку та Starlink

Дорогою до Осло Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили постачання ракет-перехоплювачів і питання розвідки. Президент назвав розмову предметною та такою, що відбулася в позитивній атмосфері. За його словами, сторони визначили питання для подальшої роботи й домовилися продовжити взаємодію. Зеленський припустив, що результат може бути протягом 48 годин.

Стубб назвав переговори в Осло конструктивними

Президент Фінляндії Александр Стубб охарактеризував зустріч Зеленського з посланцями президента США Дональда Трампа як «добру і конструктивну». За його словами, учасники переговорів знайшли «елементи миру». Стубб також повідомив, що 21 жовтня Стів Віткофф має доставити напрацьовані пропозиції до Санкт-Петербурга.

Зеленський: Росія залишається на боці Ірану

Володимир Зеленський заявив, що Росія могла передавати Ірану розвідувальну інформацію, зокрема супутникові дані. Президент зазначив, що Україна бачила різні деталі безпілотників, які Росія передала Тегерану, і припустив, що Москва також ділилася розвідданими та іншою інформацією. Водночас Зеленський уточнив, що не володіє всіма подробицями співпраці між двома країнами, але вважає підтримку Росією Ірану очевидною.

Зеленський наполягає на участі України в переговорах про її майбутнє

Президент заявив, що будь-які переговори щодо майбутнього України мають відбуватися за участю української сторони. Він уточнив, що мав на увазі тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії. Водночас Зеленський наголосив, що не знає, які питання можуть обговорювати Дональд Трамп, Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін на можливій зустрічі без участі України.

Переговори тривають

Зеленський наголосив на необхідності продовжувати діалог з американськими та європейськими партнерами для посилення безпеки України й усієї Європи.

Президент України наголосив, що Київ прагне завершення війни, однак Росія продовжує атаки. Зеленський також подякував Норвегії за підтримку та підкреслив важливість продовження діалогу з американськими й європейськими партнерами.