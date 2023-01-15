Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: є поранені

У кінці грудня 2022-го окупанти теж ударили по житловому кварталу Херсона

На місці обстрілів працюють рятувальні служби

У неділю, 15 січня, близько 11 години російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.

На місці працюють рятувальні служби.

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Як повідомлялося, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Антонівка та Херсон.

За добу через обстріли поранено двоє людей.

Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово були відключені від електроживлення – наслідок чергової ракетної атаки росіян.

У ніч на 13 січня окупанти обстріляли автобусний парк у Херсоні.

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У новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню у Херсоні.