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Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: є поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона: є поранені
У кінці грудня 2022-го окупанти теж ударили по житловому кварталу Херсона
фото з відкритих джерел

На місці обстрілів працюють рятувальні служби

У неділю, 15 січня, близько 11 години російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.

На місці працюють рятувальні служби.

Як повідомлялося, за інформацією Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Антонівка та Херсон.

За добу через обстріли поранено двоє людей.

Окремі мікрорайони Херсона та 35 населених пунктів області тимчасово були відключені від електроживлення – наслідок чергової ракетної атаки росіян.

У ніч на 13 січня окупанти обстріляли автобусний парк у Херсоні.

У новорічної ночі ворог обстріляв дитячу обласну лікарню у Херсоні.

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Теги: росія окупанти війна обстріл Херсон

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