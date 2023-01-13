Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)

Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки

Уламки снарядів завдали шкоди електромережі

У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони – за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

«На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.