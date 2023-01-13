Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)
Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки
скрін з відео

Уламки снарядів завдали шкоди електромережі

У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони – за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

«На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: росія окупанти війна Україна Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В результаті попередніх оглядів виявлено, що окупанти пошкодили близько 20% сонячних панелей
ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції на звільненій Херсонщині
Вчора, 15:21
На окупованій Херсонщині побільшало росіян: Хлань назвав причину
На окупованій Херсонщині побільшало росіян: Хлань назвав причину
Вчора, 20:16
Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон
Неспокійна ніч у Херсоні: у місті чути роботу артилерії
Сьогодні, 01:02

Події в Україні

НАТО розмістить у Румумнії спостережні літаки
НАТО розмістить у Румумнії спостережні літаки
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)
Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)
ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С
ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С
Росія готує нову ракетну атаку. «Південь» повідомив подробиці
Росія готує нову ракетну атаку. «Південь» повідомив подробиці
РФ на днях оголосить мобілізацію. Хоче створити двохмільйонну армію – розвідка
РФ на днях оголосить мобілізацію. Хоче створити двохмільйонну армію – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
28K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
19K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
14K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину
8899
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту