Forbes підрахував, скільки РФ витратила на вчорашнє бомбардування України
Загальна вартість усіх випущених ракет – приблизно $400-500 млн
Вчора, 5 грудня, Росія випустила по Україні ракети, загальна вартість яких становить близько $400-500 млн. Про це повідомляє Forbes.
За даними Повітряних сил ЗСУ, по Україні було випущено такі типи ракет: 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилатих ракети «Калібр», три крилатих ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59, одна авіаційна крилата ракета Х-31П.
Для розрахунку вартості удару видання використало такі оцінки:
- вартість ракети Х-101 – $13 млн;
- Х-555 – $4 млн;
- «Калібр» – $6,5 млн;
- Х-22 – $1 млн;
- Х-59 – $0,5 млн;
- Х-31П – $0,5 млн.
Загальна вартість усіх випущених ракет – приблизно $400-500 млн.
Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.
У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.
Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.
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