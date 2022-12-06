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Forbes підрахував, скільки РФ витратила на вчорашнє бомбардування України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Forbes підрахував, скільки РФ витратила на вчорашнє бомбардування України
фото ілюстративне

Загальна вартість усіх випущених ракет – приблизно $400-500 млн

Вчора, 5 грудня, Росія випустила по Україні ракети, загальна вартість яких становить близько $400-500 млн. Про це повідомляє Forbes.

За даними Повітряних сил ЗСУ, по Україні було випущено такі типи ракет: 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилатих ракети «Калібр», три крилатих ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59, одна авіаційна крилата ракета Х-31П.

Для розрахунку вартості удару видання використало такі оцінки:

  • вартість ракети Х-101 – $13 млн;
  • Х-555 – $4 млн;
  • «Калібр» – $6,5 млн;
  • Х-22 – $1 млн;
  • Х-59 – $0,5 млн;
  • Х-31П – $0,5 млн.

Загальна вартість усіх випущених ракет – приблизно $400-500 млн.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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