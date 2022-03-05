Російські окупанти обстріляли село Лютіж на Київщині, троє загиблих

Несумісні із життям поранення отримали троє осіб – жінка та двоє чоловіків

На Київщині внаслідок обстрілу села Лютіж загинула родина із трьох осіб. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила Київська обласна прокуратура в Telegram-каналі.

«Вишгородською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом обстрілу військовослужбовцями Російської Федерації населеного пункту на Київщині ( ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 4 березня 2022 року в результаті збройної агресії військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл боєприпасами великого калібру території села Лютіж Вишгородського району.

Уточнюється, що несумісні із життям поранення отримали троє осіб – жінка та двоє чоловіків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Вишгородське райуправління ГУ Нацполіції у Київській області.

Як повідомлялося, знімальна група британського телеканалу Sky News на чолі зі Стюартом Ремзі зазнала під Києвом обстрілу з боку, як вони самі кажуть, російського диверсанта. Інцидент стався ще в понеділок, 28 лютого, але телеканал Sky News детально повідомив про його обставини лише пізно ввечері 4 березня.

Згідно з офіційними зведеннями, у Київській області напружена ситуація у Бучанському районі. Бойові дії під Макаровим, місто постійно під обстрілом. Буча, Ірпінь, Гостомель: вночі велися бої.