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    Події в Україні

    Рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео)

    Російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції &ndash; Запорізької АЕС - Рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео)
    Російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС
    фото: скріншот відео

    В Енергодарі складна ситуація

    Уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала відео нічної боротьби за атомну електростанцію, де рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі.

    Під час оборони Енергодару Запорізької області від російських окупантів особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, є загиблі та поранені. Як повідомили у МВС, кількість жертв серед українських військових встановлюється.

    В ЗСУ повідомляють, що в Енергодарі складна ситуація. План евакуації на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції готовий, але поки що нікого не евакуюють

    Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія – перша в історії країна, яка зважилася на обстріл АЕС і закликав європейські країни нарешті «прокинутися» та вжити негайних дій.

    Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Персонал перебуває у заручниках.

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    Теги: окупанти рятувальники Енергодар
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    Рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео)