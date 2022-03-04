Рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС (відео)

Російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС

Російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС

В Енергодарі складна ситуація

Уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала відео нічної боротьби за атомну електростанцію, де рятувальники ліквідували пожежу в адміністративній будівлі.

Під час оборони Енергодару Запорізької області від російських окупантів особовий склад Нацгвардії зазнав втрат, є загиблі та поранені. Як повідомили у МВС, кількість жертв серед українських військових встановлюється.

В ЗСУ повідомляють, що в Енергодарі складна ситуація. План евакуації на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції готовий, але поки що нікого не евакуюють

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія – перша в історії країна, яка зважилася на обстріл АЕС і закликав європейські країни нарешті «прокинутися» та вжити негайних дій.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Персонал перебуває у заручниках.