Окупанти обстріляли Бахмут, серед поранених – дитина

Внаслідок обстрілів міста було поранено щонайменше 5 цивільних осіб

Вранці 1 липня росіяни обстріляли Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару. Внаслідок обстрілів міста було поранено щонайменше 5 цивільних осіб. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані. Росія прийшла на нашу землю вбивати. Евакуація – єдиний вихід для цивільних!», – йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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