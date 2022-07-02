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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Бахмут, серед поранених – дитина

    Окупанти обстріляли Бахмут з гармат - Окупанти обстріляли Бахмут, серед поранених – дитина
    Окупанти обстріляли Бахмут з гармат
    фото: кадр відео

    Внаслідок обстрілів міста було поранено щонайменше 5 цивільних осіб

    Вранці 1 липня росіяни обстріляли Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару. Внаслідок обстрілів міста було поранено щонайменше 5 цивільних осіб. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

    «Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані. Росія прийшла на нашу землю вбивати. Евакуація – єдиний вихід для цивільних!», – йдеться в повідомленні ОВА.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Бахмут, серед поранених – дитина