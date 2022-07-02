Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України

Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, ексгенсекретар НАТО та Єрмак

Створена група, яку очолив екс-генсекретар НАТО, має розробити формат безпекових гарантій для нашої держави. Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський увечері 128-го дня повномасштабної війни.

Він зазначив, що сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

«Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, ексгенсекретар НАТО (він прибув до Києва). Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати», – зазначив президент.

За його словами, до складу Групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та, звичайно, України.

«Головне завдання Групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій», – наголосив Зеленський.