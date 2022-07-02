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  4. Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України
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    Політика

    Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України

    Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України

    Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, ексгенсекретар НАТО та Єрмак

    Створена група, яку очолив екс-генсекретар НАТО, має розробити формат безпекових гарантій для нашої держави. Про це сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський увечері 128-го дня повномасштабної війни.

    Він зазначив, що сформували спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій для України.

    «Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, ексгенсекретар НАТО (він прибув до Києва). Керівник мого Офісу Андрій Єрмак також буде з ним працювати», – зазначив президент.

    За його словами, до складу Групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та, звичайно, України.

    «Головне завдання Групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій», – наголосив Зеленський.

    Теги: росія окупанти США НАТО війна Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав головне завдання групи, що розробляє безпекові гарантії для України