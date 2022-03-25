Росія вигадала нову мету війни: штурм міст не планували, завдання – «звільнити Донбас»

Російське міністерство оборони зізналося, що бомбило мирні українські міста нібито тільки для того, щоб «звільнити Донбас»

Міністерство оборони Росії заявило, що штурм українських міст взагалі не планувався

Російське військове відомство оголосило «головне завдання», яке воно виконує у війні на території України. Про це пише РІА «Новості».

Виявляється, повномасштабна «військова спецоперація» на території південних, східних та північних областей України, де зараз точаться бої між російськими окупантами та українськими Збройними силами, взагалі не була основним завданням російської армії.

Міноборони Росії почало запевняти, що концентрація рашистських військ навколо Києва є нічим іншим, як відволіканням уваги та сил української армії. А щодо можливого штурму столиці та інших містах (Харкова, Чернігова та ін.), то «спочатку ми і не планували їхній штурм». Російські військові традиційно прибрехали, що штурм не планувався, щоб «не допустити руйнувань та мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення».

Втім, зазначали рашистське військове відомство, якщо на якихось ділянках фронту у них виходитиме розпочати штурм, то вони це зроблять. Але «головним», як виявилося тільки зараз, є не захоплення української столиці чи другого за величиною міста України, Харкова, а всього-на-всього «повне звільнення Донбасу».

Чому ця нібито головна мета «військової спецоперації» була оприлюднена лише зараз, у російському Міноборони не пояснили, заявивши лише, що «завдання виконується успішно».

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «ДНР» та «ЛНР». Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

Тоді ж стало відомо, що Росія визнає територію так званих народних республік в межах, записаних у їхніх «Конституціях». Тобто у адміністративних межах Донецької та Луганської областей.

Втім, коли Путін оголошував про початок повномасштабної війни на території України (назвавши її «військовою спецоперацією»), він говорив про зовсім інші завдання – демілітаризацію, денацифікацію України, примушення її до відмови від вступу в НАТО, нейтральний статус України та інше, аж до недопущення виготовлення в Україні ядерної зброї.