У містах навколо Києва окупанти ґвалтують та вбивають місцеве населення – Арестович

«Російська армія навмисно знищує українське населення» – Арестович

У населених пунктах Київської області російські окупанти масово знищують місцевих жителів, вдаючись до найжорстокіших методів. Про це 17 березня на брифінгу у медіацентрі «Україна» сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Дії російських окупантів у Київській області Арестович назвав геноцидом українців.

«Систематично фіксують численні випадки, коли в містах навколо Києва зґвалтування, масові розстріли місцевого населення... Якщо раніше такі випадки були поодинокими, то ситуація погіршилася. Російська армія навмисно знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки», – наголосив він.

Нагадаємо, під час евакуації людей погодженими «зеленими коридорами» з населених пунктів Київської області росіяни відкривають вогонь, втому числі з танків, градів. Так, у Бучанському районі окупанти з танків обстріляли колону людей.