Лікар нацгвардії пояснив, як правильно накласти бандаж на рану (відео)

Інформація, яка може врятувати життя

Медик Національної гвардії України Олександр Корнійчук, розповів і показав, як правильно та швидко накладати компресійний травмобандаж.

Показав на прикладі ізраїльських бинтів.

«За допомогою таких бинтів артеріальна кровотеча зупиняється за 120 секунд (підтверджено дослідженнями і життям)», − каже чоловік.

При яких пораненнях це доцільно:

зупинити артеріальну чи венозну кровотечу;

накласти просту асептичну пов’язку;

зафіксувати кінцівку в певному положенні для евакуації.

Тиск на рану пропорційний довжині розтягування бинта, чим довше розтягнути бинт – тим більший тиск на рану, особливо коли тури бинта лягають один на другий.

Якщо кінцівку потрібно зафіксувати для транспортної евакуації, то при бинтуванні залишають частину (хвіст) бинта і тур проводять із кінцівки на передню поверхню тулуба за шию і опускають її знову до попередніх турів зафіксувавши кінець пластиковою защіпкою.

Нагадаємо, російське військове відомство оголосило «головне завдання», яке воно виконує у війні на території України.

Виявляється, повномасштабна «військова спецоперація» на території південних, східних та північних областей України, де зараз точаться бої між російськими окупантами та українськими Збройними силами, взагалі не була основним завданням російської армії.