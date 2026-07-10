Росія вигадала фейк про «врятовану» дівчинку з Костянтинівки

Дівчинку з такою ж зовнішністю зафіксували на фото в окупованому Шахтарську ще 5 червня

Bring Kids Back: дитина перебувала під контролем окупантів щонайменше місяць до виходу сюжету

Історія про нібито врятовану з підвалу 10-річну Софію з Костянтинівки виявилася сфабрикованою – окупанти використали дитину для пропагандистського сюжету, свідомо приховавши реальну хронологію подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як Кремль сфабрикував історію

Російські державні медіа та уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова поширили історію про те, як військові РФ нібито щойно евакуювали з прифронтової Костянтинівки 10-річну дівчинку, яка майже місяць самотужки переховувалася у підвалі. Пропагандисти також оприлюднили контрольоване інтерв'ю, у якому дитина перед камерами озвучує антиукраїнські тези та політичні оцінки, які навряд чи здатна сформувати самостійно з огляду на вік.

Що показало розслідування Bring Kids Back

Аналітики президентської ініціативи Bring Kids Back, яка займається поверненням депортованих українських дітей, повністю спростували цю версію за допомогою відкритих даних. За їхніми висновками, дівчинка з тією самою зовнішністю зафіксована на фотографіях у соціально-реабілітаційному центрі окупованого Шахтарська ще 5 червня 2026 року. Це означає, що принаймні за місяць до появи сюжету в російському ефірі дитина вже перебувала під повним контролем окупантів. Росіяни свідомо замовчували інформацію про неї, не шукали родичів, а утримували дитину для подальших пропагандистських зйомок.

скрін: Центр протидії дезінформації / Telegram

Навіщо Кремлю цей фейк

У Центрі протидії дезінформації пояснили: головна мета кампанії – екстрено відвернути увагу світової спільноти від звіту Московського механізму ОБСЄ, презентованого 9 липня 2026 року. Цей документ уперше на міжнародному рівні офіційно зафіксував, що мілітаризація, примусова асиміляція та індоктринація (нав'язування пропаганди) українських дітей є системною державною політикою Росії, яка може розцінюватися як злочин проти людяності. Синхронний вихід історії про Софію мав перебити міжнародний резонанс і сформувати образ РФ як «рятівника дітей» – хоча насправді випадок став черговою ілюстрацією саме тієї системної практики, яку задокументували міжнародні експерти.

Нагадаємо, це не перший фейк окупантів, пов'язаний із Костянтинівкою: Генштаб ЗСУ спростовував заяви Володимира Путіна про нібито захоплення міста, яке насправді залишається під контролем українських військових. До слова, окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків — освіта на ТОТ так само стала інструментом системної пропаганди, як і випадок із Софією.