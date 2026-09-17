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Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині
Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті
фото: «Укрзалізниця»

Наразі триває обстеження інфраструктури

У ніч проти 17 вересня російська терористична армія атакувала залізницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«З болючого: перед світанком ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин. Пасажири і працівники вокзалу знаходилися в укритті, наразі вже йде обстеження інфраструктури, поїзди на Берестин не скасовуємо», – йдеться у повідомленні.

Також у Києві постраждала інфраструктура станції кільцевої електрички Микільська Слобідка. Kyiv City Express від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця – Почайна. За словами компанії, на відновлення знадобиться день.

Зокрема, пошкоджено скло та двері в електропоїзді, в депо та на кількох інших об'єктах компанії.

«Затримки є, вони традиційно зібрані на uz-vezemo. Деякі поїзди – наприклад, №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса – їхатимуть резервним безпечнішим маршрутом, що збільшить орієнтовний час у дорозі на +6 год. Попереду не менш важкий день, слідкуємо уважно і продовжуємо рух», – наголосила «Укрзалізниця».

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

Також у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали люди.

До того ж у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Київ війна Укрзалізниця Харківщина

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