Гауляйтер Донецька отримав підозру через депортацію 31 дитини до Росії

Окупанти вивозили дітей до пансіонату під Москвою та передавали їх росіянам «під опіку»

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної адміністрації Донецька Олексію Кулемзіну та його підлеглій Олені Вербовській. За даними слідства, вони причетні до незаконного вивезення щонайменше 31 української дитини до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як стверджують правоохоронці, Кулемзін та Вербовська брали участь в організації депортації дітей до пансіонату «Поляни» під Москвою, який входить до структури Управління справами президента РФ. Вивезення відбувалося на виконання так званої «постанови №84», підписаної ватажком окупаційної адміністрації Донеччини Денисом Пушиліним.

Документ передбачав переміщення дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії під приводом «оздоровлення».

До реалізації цього рішення також було залучено «радницю» Пушиліна Елеонору Федоренко та колишню очільницю так званої «служби у справах сім’ї та дітей ДНР» Світлану Майбороду. Восени 2024 року їм уже заочно повідомляли про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Слідство встановило, що до Росії примусово вивезли щонайменше 31 дитину – 16 хлопців та 15 дівчат. 22 дітей депортували з тимчасово окупованого Маріупольського району. Зокрема, трьох дітей забрали у їхнього батька, якого згодом ув’язнили в Оленівській колонії. Ще дев'ятьох дітей вивезли із соціальних центрів у тимчасово окупованих Шахтарську та Харцизьку.

Після переміщення до пансіонату частину дітей передавали «під опіку» громадянам Росії. Зокрема, одного неповнолітнього з Маріуполя, за даними слідства, передали уповноваженій президента РФ з прав дитини Марії Львовій-Бєловій.

Правоохоронці наголошують, що такі дії порушують статтю 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусове переміщення або депортацію людей з окупованої території.

Кулемзіну та Вербовській заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Обидва фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території України. Правоохоронці заявили, що вживають заходів для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, ще у 2023 році журналісти «Схем» встановили маршрут депортації 31 української дитини з окупованої Донеччини до Росії. За їхніми даними, дітей спочатку звозили до установ на окупованій території, а потім автобусом доправили до Ростова-на-Дону, звідки літаком перевезли до Москви. Борт входив до складу спеціального льотного загону «Россия», підпорядкованого Управлінню справами президента РФ.

Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової через підозру в незаконній депортації українських дітей.