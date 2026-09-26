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Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Журналісти дісталися до ще однієї родинної таємниці Путіна
Катерина Тихонова є молодшою донькою Володимира Путіна та матір'ю восьмирічної Ельзи
фото: росЗМІ

Розслідувачі з’ясували, що у російського диктатора є восьмирічна онука Ельза Тихонова

У Володимира Путіна є восьмирічна онука Ельза Тихонова – донька його молодшої доньки Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського. Нові подробиці про родину російського диктатора з’ясували журналісти видання «Проєкт», повідомляє «Главком».

За даними розслідування, дівчинку звуть Ельза Ігорівна Тихонова. Вона народилася у грудні 2017 року. Журналісти встановили її особу під час аналізу витоку бази російської прикордонної служби. Дівчинка носить прізвище матері – Тихонова, але по батькові отримала від батька.

Розслідувачі також з’ясували подробиці закордонних поїздок дитини. У листопаді 2019 року, незадовго до її другого дня народження, Катерина Тихонова та Ігор Зеленський разом із донькою вирушили до Мюнхена, де пробули близько двох місяців. Для перельоту вони використовували бізнес-джет німецької авіакомпанії Air Hamburg.

Разом із родиною подорожував численний персонал. За даними «Проєкту», до супроводу входили чотири няні, викладачі іноземних мов, помічниця Катерини Тихонової та співробітники російської Федеральної служби охорони. Загалом «свита» могла налічувати близько десяти людей.

 Через два роки родина провела тиждень у Хорватії. Цього разу нянь і викладачів у поїздці не було, натомість сім’ю супроводжували одразу четверо співробітників Федеральної служби охорони. Для перельоту використовували Bombardier Global 5000.

Серед пасажирів того рейсу, за даними розслідувачів, був також глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Його дружина Наталія Попова є подругою та колегою Катерини Тихонової. 

Нагадаємо, Володимир Путін роками уникав публічних розмов про свою родину та офіційно не називав імен дітей і онуків. У 2024 році його доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова взяли участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тоді в медіа це називали одним із найпомітніших публічних виходів доньок російського диктатора.

Катерина Тихонова є молодшою донькою Путіна від шлюбу з Людмилою Путіною. Окремо розслідувачі писали і про інших дітей Путіна, зокрема ймовірних синів від Аліни Кабаєвої, яких, за даними медіа, виховували іноземні гувернери. Кремль ці відомості офіційно не підтверджував.

Раніше, у 2022 році, десятирічний онук президента РФ Володимира Путіна Роман Фаассен уперше потрапив на фото журналістів під час етапу чемпіонату Росії з картингу в Татарстані. 

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Теги: росія путін розслідування Катерина Тихонова росіяни дитина

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