Верещук підсумувала роботу гуманітарних коридорів 7 квітня

За добу вдалося евакуювати майже 5 тисяч мирних жителів

Із окупованого Маріуполя вдалося вирватися 1205 людей

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 7 квітня.

Усього 4 676 людей було евакуйовано сьогодні.

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. Із них 1205 – маріупольців та 2 050 жителів міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

До міста Мелітополь прямує колона з 9 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).

Також сьогодні до міста Токмак доїхали 2 автобуси. Завтра зранку планується їх виїзд до Запоріжжя. Місце зборів – вул. Шевченка, 5.

Завтра зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.

Нагадаємо, що відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.