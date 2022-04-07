Верещук підсумувала роботу гуманітарних коридорів 7 квітня
Із окупованого Маріуполя вдалося вирватися 1205 людей
Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 7 квітня.
Усього 4 676 людей було евакуйовано сьогодні.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 256 людей. Із них 1205 – маріупольців та 2 050 жителів міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.
До міста Мелітополь прямує колона з 9 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога. На зворотному шляху до Запоріжжя вони заберуть людей. Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10).
Також сьогодні до міста Токмак доїхали 2 автобуси. Завтра зранку планується їх виїзд до Запоріжжя. Місце зборів – вул. Шевченка, 5.
Завтра зранку із Запоріжжя будуть направлені автобуси для евакуації людей з Бердянська.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 1 420 людей.
Нагадаємо, що відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.