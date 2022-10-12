Окупанти влучили у підприємства життєзабезпечення Дніпропетровщини

Наразі рятувальники приборкують полум’я

Окупанти пошкодили енергетичні інфраструктурні об'єкти у Кам’янському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Третій день поспіль російські терористи б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Там сильна пожежа і руйнування», – написав Резніченко.

За його словами, наразі рятувальники приборкують полум’я. Потім енергетики спробують відновити обладнання.

«Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо», – звернувся голова ОВА.

Як повідомлялося, російські окупанти всю ніч гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Ворог сім разів накрив район вогнем із «Градів» та важкої артилерії.

Нагадаємо, увечері 11 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами.

Також цієї ночі російські окупанти випустили по Запоріжжю і передмістю близько семи ракет С-300.