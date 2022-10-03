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Окупанти влучили в гуртожиток у Часовому Яру: під завалами люди

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в гуртожиток у Часовому Яру: під завалами люди
Триває рятувальна операція
Павло Кириленко/Telegram

Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у підприємство

Російські окупанти поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру на Донеччині. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше одна людина перебуває під завалами», – йдеться в повідомленні.

Триває рятувальна операція.

Крім того, цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу. На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у підприємство, без жертв.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині. За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири. Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати. Пошукова операція тривала п'ять днів.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: війна росія Україна окупанти Донеччина

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