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    Події в Україні

    Удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів

    Пошукова операція тривала п'ять днів - Удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів
    Пошукова операція тривала п'ять днів
    фото: Нацполіція

    Загинули 48 людей

    Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати», – йдеться в повідомленні.

    Пошукова операція тривала п'ять днів, до неї було залучено 323 людини.

    Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів