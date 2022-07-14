Удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів
Загинули 48 людей
Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати», – йдеться в повідомленні.
Пошукова операція тривала п'ять днів, до неї було залучено 323 людини.
Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.
За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.
До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.