Удар по Часовому Яру: рятувальники завершили розбір завалів

Загинули 48 людей

Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – дев'ятирічний хлопчик. Ще дев'ять осіб вдалося врятувати», – йдеться в повідомленні.

Пошукова операція тривала п'ять днів, до неї було залучено 323 людини.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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