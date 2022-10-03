Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру

Інформація про загиблих та поранених внаслідок рашистської атаки уточнюється

Російські загарбники вранці 3 жовтня під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Дніпру. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Ранок розпочався з ракетної атаки на область. Росіяни вдарили по Дніпровському району», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці прильоту працюють усі служби. Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Як повідомлялося, після вибухів у передмісті Дніпра було зафіксовано задимленість.

Нагадаємо, 3 жовтня, вранці окупанти завдали чергового ракетного удару по місту Запоріжжя та по двох селах Запорізького району. Було випущено близько десяти ракет С-300.

До слова, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.