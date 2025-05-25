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Окупанти вночі застосували 367 засобів повітряного нападу: чим били

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Окупанти вночі застосували 367 засобів повітряного нападу: чим били
Наслідки нічної атаки РФ на Хмельниччину
фото: ДСНС

Силами ППО збито 45 крилатих ракет та знешкоджено 266 ворожих БпЛА

У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, Росія випустила:

  • дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23» (район пусків – Курська обл.);
  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків – Саратовська обл., акваторія Чорного моря);
  • одну крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);
  • 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, «Калібр», ще дві ракети Х-59/69 були локаційно втрачені.

Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 – збито вогневими засобами ураження, 127 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Нагадаємо, вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі.

У Харкові було три удари по місту.

Під удар потрапив і житловий будинок у Миколаєві.

Росія завдала ракетного удару по Тернопільщині. Є пошкодження.

Також у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової.

На Хмельниччині зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені.

На Житомирщині загинули троє дітей, ще 12 осіб постраждали.

У Сумах ворог вдарив по харчовому підприємству.

На Одещині внаслідок нічної атаки одночасно горіли 20 авто.

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Теги: ракета дрон Повітряні сили ЗСУ війна окупанти

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