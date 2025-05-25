Атака на Україну: вибухи пролунали у Харкові, у Миколаєві є влучання у будинок (оновлено)

У Харкові виникла пожежа на місці одного з прильотів

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». Вибухи пролунали у Харкові та Миколаєві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Кім написав, що у Миколаєві є виклики «швидкої», всі служби працюють. Телеграм-канали повідомляють, що «шахед» влучив просто у житловий будинок. Пишуть, що одного під'їзду немає.

Кім повідомив про двох постраждалих, їх госпіталізовано.

У Харкові було три удари по місту, загроза ще існує. Мер міста Ігор Терехов написав, що є інформація про пожежу на місці одного з прильотів.

«Попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. У Основянському районі постраждало цивільне підприємство. На місцях влучань працюють екстрені служби. Загроза для міста зберігається – в області перебуває велика кількість ворожих БПЛА», – написав Терехов.

Раніше ми писали, що у столиці уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що на місці часткове руйнування будівлі та пожежа, працюють рятувальники.

До слова, Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко писав:

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.