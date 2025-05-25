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РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по п'ятиповерхівці у Миколаєві: є загиблий та постраждалі
Пошкоджений будинок у Миколаєві
фото: ДСНС Миколаївщини

Серед постраждалих є підліток

 

У ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Миколаївщини.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.

З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток. Також з-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців.

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Наслідки удару по Миколаєву
фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше ми писали, що внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Теги: пожежа Миколаїв рятувальники

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