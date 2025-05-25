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Атака Росії на Київ: КМВА розповіла про наслідки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака Росії на Київ: КМВА розповіла про наслідки
У Києві є руйнування після ворожої атаки
фото з відкритих джерел

На всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники, інші служби

Вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Станом на 4:00 ранку внаслідок російської атаки по обʼєктах цивільної інфраструктури столиці зафіксовано такі пошкодження:

  • У Голосіївському районі пошкоджено гуртожиток, із займанням. Пожежу ліквідовано. Також відомо про падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях.
  • У Дніпровському районі зафіксовано руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. Без займання.
  • У Шевченківському районі пошкоджено бізнесцентр.

Відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. Інформація уточнюється. На всіх місцях пошкоджень працюють рятувальники, інші служби.

«У повітряному просторі на підступах до столиці ще фіксуються російські ударні БпЛА. Атака ворога триває. Можлива робота ППО! Закликаємо не покидати укриттів до відбою!», – йдеться у повідомлення КМВА.

Раніше Кличко повідомляв про вибухи у столиці та роботу ППО. Мер Києва просить всіх перебувати в укриттях.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав: 

«Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові. По частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Але цілі ще заходять на столицю. Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях».

Нагадаємо, вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Теги: вибух Київ росія

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