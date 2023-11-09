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Російське судно зі скрапленим газом зазнало аварії біля узбережжя Болгарії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російське судно зі скрапленим газом зазнало аварії біля узбережжя Болгарії
Після аварії судно перебуває неподалік від входу до Босфору
фото: Міненерго

Російське судно отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном

Пором «Славянин», який йшов під прапором Росії, отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла. Судно перевозило залізничні цистерни зі зрідженим газом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в Telegram.

Як зазначається, що російське судно отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном – New Raouf під прапором Республіки Палау. Після аварії судно продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз перебуває неподалік від входу до Босфору.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором – румунська Daytona Management.

Російське судно отримало крен та затоплено три баластні цистерни. Воно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

Пором «Славянин», курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Незрозуміло, що російське судно робило біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш у східному напрямку, тоді як воно рухалося дещо північніше.

Нагадаємо, 8 липня, Росія атакувала іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай.

Теги: Болгарія корабель Міненерго

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