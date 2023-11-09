Російське судно зі скрапленим газом зазнало аварії біля узбережжя Болгарії

Після аварії судно перебуває неподалік від входу до Босфору

Російське судно отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном

Пором «Славянин», який йшов під прапором Росії, отримав бортову пробоїну в Чорному морі в районі болгарського мису Шабла. Судно перевозило залізничні цистерни зі зрідженим газом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в Telegram.

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Як зазначається, що російське судно отримало бортове пошкодження після зіткнення з іншим судном – New Raouf під прапором Республіки Палау. Після аварії судно продовжило свій шлях у бік Туреччини і зараз перебуває неподалік від входу до Босфору.

За даними болгарських ЗМІ, власником судна є ліберійська New Raouf Shipping Ltd, оператором – румунська Daytona Management.

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Російське судно отримало крен та затоплено три баластні цистерни. Воно повернулося в болгарський порт Варна для обстеження.

Пором «Славянин», курсує близько 10 років на лінії Варна-Кавказ, перевозячи залізничні цистерни. Незрозуміло, що російське судно робило біля Шабли/Тюленово, тому що лінія до порту Кавказ, проходить по прямій більш у східному напрямку, тоді як воно рухалося дещо північніше.

Нагадаємо, 8 липня, Росія атакувала іноземне судно на Одещині мало перевозити руду у Китай.