Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими

Як зазначили в компанії, до складу кожної аварійної бригади енергетиків входять від 2 до 5 фахівців

Напередодні зими 914 аварійних бригад енергетиків ОСР ДТЕК Мережі в м. Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях перевели в посилений режим роботи. Про це повідомили в ДТЕК.

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«За 10 місяців у рамках ремонтної та інвестиційної програми ми в цілому відремонтували або модернізували 1,7 тис. підстанцій різних класів напруги та розподільчих пунктів, 4 115 км повітряних ліній та майже 6 тисяч кабельних ліній. Розчистили від зелених насаджень 7,2 тисячі км електроліній, що допомагає уникнути аварійних відключень під час негоди. Ми сформували понад 900 ремонтних бригад в цих регіонах, які готові 24/7 усувати аварії та повертати світло в будинки українці», – підкреслив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Як зазначили в компанії, до складу кожної аварійної бригади енергетиків входять від 2 до 5 фахівців. Вони забезпечені необхідною спец технікою: автопідйомниками, пересувними електролабораторіями, землерийною технікою тощо.

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ОСР ДТЕК Мережі спрямували 105,6 млн грн на формування додаткового аварійного запасу обладнання для аварійних бригад, щоб в разі негоди чи ворожих атак швидко повертати світло клієнтам. До нього входять: муфти для кабельних ліній, лінійна арматура та стійки для повітряних ліній, трансформатори силові та напруги, комутаційні апарати 0,4 – 110 кВ, роз’єднувачі, вимикачі навантаження, автоматичні вимикачі тощо.

Додатково енергетики напрацювали алгоритм взаємодопомоги – у разі необхідності фахівці різних операторів системи розподілу ДТЕК Мережі зможуть прийти на допомогу один одному та оперативно повертати світло в домівки клієнтів, зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше цього тижня повідомлялось, що енергетики ДТЕК повернули електропостачання близько 162 000 родин після негоди.