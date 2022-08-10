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В окупованій Новофедорівці оголошено надзвичайну ситуацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованій Новофедорівці оголошено надзвичайну ситуацію
На військовому аеродромі рашистів поблизу Новофедорівки сталася пожежа
фото з соцмереж

У пунктах тимчасового розміщення перебуває 252 особи

У тимчасово окупованій Росією кримській Новофедорівці після вибухів запроваджено режим надзвичайної ситуації. Відповідну заяву зробив «глава» Криму Сергій Аксьонов, передають російські ЗМІ.

«Визнано надзвичайну ситуацію муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені у пунктах тимчасового розміщення – 252 особи», – зазначив Аксьонов.

Окупаційна влада заявила, що власники пошкодженого житла отримають компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів, в залежності від руйнувань. За словами ватажка окупантів, розбір завалів повинен зайняти не більше десяти днів, а розпочнеться він після оцінки збитків. 

Сьогодні в Новофедорівці, після вчорашніх вибухів, майже пусті пляжі. Люди масово тікають з окупованого Криму.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію. 

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

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Теги: війна в Україні війна Крим окупанти росія Україна

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