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    Події в Україні

    Окупанти взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька

    Рашисти безупинно гатять по Сєвєродонецьку - Окупанти взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька
    Рашисти безупинно гатять по Сєвєродонецьку
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Обласний центр Луганщини майже повністю зруйновано

    Більша частина Сєвєродонецька контролюється російським окупантами. Але місто не оточене, і передумов для цього немає. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, в результаті ворожих обстрілів Сєвєродонецьк майже повністю зруйновано.

    «Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає», – повідомив Гайдай.

    Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.

    Як відомо, ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку.

    31 травня російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

    Нагадаємо, Рубіжне спіткала доля Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища.

    Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував у Twitter відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька