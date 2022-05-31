Окупанти взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька

Обласний центр Луганщини майже повністю зруйновано

Більша частина Сєвєродонецька контролюється російським окупантами. Але місто не оточене, і передумов для цього немає. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, в результаті ворожих обстрілів Сєвєродонецьк майже повністю зруйновано.

«Обласний центр наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної. В місті критична інфраструктура зруйнована на майже 100%, пошкоджено 90% житлового фонду, з них 60% критично, тобто відновленню не підлягає», – повідомив Гайдай.

Через обстріли гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька завезти неможливо, як і евакуювати людей.

Як відомо, ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку.

31 травня російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Нагадаємо, Рубіжне спіткала доля Маріуполя: місто зруйноване, у дворах – кладовища.

Кореспондент ВВС Квентін Соммервіль 30 травня опублікував у Twitter відео із дрону, який пролетів над зруйнованим російськими окупантами Рубіжним.

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