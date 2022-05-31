Деокупація. Зеленський озвучив план, який шокує росіян

Володимир Зеленський зазначив, що йому байдуже, які плани у РФ

Верховний головнокомандувач готує звільнення всієї України

Україна звільнятиме свої території, орієнтуючись на ефективність ведення воєнних дій і максимальне збереження життів людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

«На сході нам складно через те, що бракує відповідної зброї... Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна планує деокупувати всі свої території, які належать їй згідно з міжнародним законодавством.

«Це наш план. Щодо планів (Росії. – Ред.) 1 червня чи 1 липня, чи 1 серпня – хоч не 1 вересня поки що, може, на 1 вересня в них будуть інші плани... Нам байдуже, які плани у РФ», – зазначив президент.

Як відомо, ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку.

31 травня російські окупанти завдали авіаудар по Сєвєродонецьку і влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі.

Наразі Україна очікує від США передачу універсальних реактивних систем залпового вогню.