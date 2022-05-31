Прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС

Драгі зізнався, що усі великі країни, окрім Італії, виступають проти кандидатства України

Усі великі країни Європейського союзу, крім Італії, проти надання Україні статусу кандидата на вступ. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту ЄС, повідомляє низка європейських ЗМІ, зокрема tgcom24.

«Проти статусу кандидата заперечують майже всі великі держави ЄС, я сказав би, всі, крім Італії», – сказав Драгі.

За його словами, рішення про надання статусу кандидата наразі непередбачуване через протидію цих країн.

«Проте не можна виключати швидкого руху України у бік ЄС. І мені здається, що Єврокомісія теж згодна з цією точкою зору», – додав Драгі.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

Також нагадаємо, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні та надати їй статус кандидата в ЄС.

Між іншим, днями Україна приєднається до роумінгового простору ЄС.

Тим часом прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС. Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України.

Напередодні Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву міністра Європейських справ Франції Клемана Боне, який вважає, що вступ України до ЄС займе 20 років. У Києві закликають надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз найближчим часом.

Раніше міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через шість років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.

Читайте також:



