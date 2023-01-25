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Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Колумбії пояснив, чому не передаватиме Україні радянську зброю
Густаво Петро заявив, що радянська техніка у поганому стані
фото з відкритих джерел

Колумбія «не займає нічий бік»

США та Колумбія обговорили передачу Україні колумбійського озброєння радянського виробництва, проте Богота відмовилася від цієї пропозиції. Про це заявив президент Колумбії Густаво Петро, передає «360 news».

Президент зазначив, що радянська техніка у поганому стані та технічно не обслуговується. А Колумбія «не займає нічий бік», а виступає за мир.

«Тому жодна одиниця російської техніки, в якому стані вона не перебувала б на нашій території, не буде використана в цьому конфлікті», – заявив він.

Раніше Колумбія засудила вторгнення Росії в Україні, а нещодавно набула статусу союзника США поза НАТО.

До слова, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: Колумбія війна росія окупанти

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