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Скільки «Калібрів» ворог тримає напоготові в морі: дані ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки «Калібрів» ворог тримає напоготові в морі: дані ЗСУ
фото ілюстративне

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць

Росія тримає у Чорному морі чотири кораблі-носії ракет типу «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 11 одиниць, серед яких чотири ракетоносії, споряджені 20 «Калібрами».

В Азовському морі контроль надводної обстановки забезпечують два ворожі корабелі.

А в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп – 72 ракети.

Нагадаємо, вчора російські загарбники завдали масованого ракетного удару по території України. Всього випустили 55 ракет.

До слова, триває 338-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині.

Теги: ракета війна росія окупанти

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