Обстріл Бахмута на Святвечір: двоє загиблих і 13 поранених
6 січня російські окупаційні війська здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району
У місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.
За даними слідства, 6 січня російські окупаційні війська здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району.
Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Зазнали ушкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Раніше повідомлялося, що 6 січня у Донецькій області російські війська вбили двох мирних жителів, ще сімом цивільним завдали поранень.
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