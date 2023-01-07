Обстріл Бахмута на Святвечір: двоє загиблих і 13 поранених

6 січня російські окупаційні війська здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району

У місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Телеграмі.

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За даними слідства, 6 січня російські окупаційні війська здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району.

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

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Зазнали ушкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що 6 січня у Донецькій області російські війська вбили двох мирних жителів, ще сімом цивільним завдали поранень.