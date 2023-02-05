Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла
Дані про постраждалих уточнюються
Кількість постраждалих від удару окупантів по Харкову зросла. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.
«Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці», — повідомив посадовець.
Дані про постраждалих уточнюються.
На місці працюють екстрені служби.
Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.
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