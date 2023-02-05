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Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла
Ракета влучила в житловий будинок
фото: Думка

Дані про постраждалих уточнюються

Кількість постраждалих від удару окупантів по Харкову зросла. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.

«Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці», — повідомив посадовець.

Дані про постраждалих уточнюються.

На місці працюють екстрені служби.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого.

Теги: Олег Синєгубов жінка окупанти пожежа

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