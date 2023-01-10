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Дипломатичний марафон. Зеленський провів перемовини із чотирма європейськими лідерами

Альона Боженко
glavcom.ua
Дипломатичний марафон. Зеленський провів перемовини із чотирма європейськими лідерами
Зеленський поговорив телефоном із європейськими лідерами
фото: Офіс президента

Гарант вважає, що потрібно «зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки»

У вівторок, 10 січня, президент Володимир Зеленський провів перемовини із чотирма європейськими лідерами: президентом Європейської ради, з прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії. Про це український гарант розповів під час відеозвернення.

«Сьогодні – новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще чотири розмови з європейськими лідерами: з Президентом Європейської ради, з Прем’єр-міністром Бельгії, Президентом Естонії та Прем’єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою – про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми й той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю», – зазначив президент України.

Він наголосив, що потрібно «зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки».

«Цьому треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для всіх тих, хто цінує свободу. Тим паче це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом із партнерами маємо зробити – і робимо! – все, щоб уже зараз господарям Росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що Росія буде намагатися кинути в бій», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 321 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Для підтримання наступу та поповнення втрат в живій силі противник продовжує здійснювати заходи з мобілізації.

Теги: Естонія Бельгія Ірландія президент Україна Володимир Зеленський окупанти росія

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