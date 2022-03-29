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    Події в Україні

    Окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара

    Вранці 29 березня з Енергодара вирушила велика евакуаційна колона легкових автівок - Окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара
    Вранці 29 березня з Енергодара вирушила велика евакуаційна колона легкових автівок
    фото: Дмитро Орлов/Telegram

    Евакуаційні колони не змогли пройти Василівку

    Сьогодні, 29 березня, не спрацював «зелений коридор», який було відкрито вранці з Енергодара та інших міст України в напрямку Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

    «Автоколона з Енергодара, як і з інших міст України, що рухалися в напрямку Запоріжжя, не змогла пройти Василівку», – поінформував він.

    Враховуючи нічний час, заради власної безпеки всім, хто намагався виїхати і зараз знаходиться у Василівці, рекомендовано повернутися додому.

    «Щодо подальшої організації зелених коридорів будемо повідомляти. Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо», – додав мер Енергодара.

    Як повідомлялося, 28 березня було офіційно підтверджено «зелений коридор» для легкових авто на ранок 29 березня по маршруту Енергодар – Дніпрорудне – Скельки – Василівка – Запоріжжя.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

    Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація евакуація Енергодар #stoprussia
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    Окупанти заблокували «зелений коридор» з Енергодара