Росіяни мінують міст через Дніпро? Тривожні фото з Херсона

Біля опор Антонівського шляхопроводу містяни зафіксували активність окупантів

Сьогодні у Херсоні мешканці міста помітили, що російські окупанти щось робили біля опор Антонівського мосту, що з’єднує береги Дніпра. Про це написав у соцмережах користувач Dima Trust.

«У соціальних мережах пишуть, що 29.03 у Херсоні увечері орк-війська щось робили біля опор Антонівського мосту. Якщо є свідки, які володіють більш точною інформацією, повідомте», – звернувся з проханням автор допису.

Також він висловив думку, що окупанти непокояться через наближення військ ЗСУ та мінують міст, щоб підготувати шлях відходу.

«З одного боку радує, що наші підходять, а ці нервують, а з іншого боку, все, що рашисти не роблять, нічим хорошим не обернеться», – йдеться повідомленні.

Нагадаємо, окупанти влаштовують нальоти на околиці Херсона: шукають зброю і крадуть автомобілі.

Читайте також: