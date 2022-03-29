  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни мінують міст через Дніпро? Тривожні фото з Херсона

    графіка
    Мешканці Херсона вважають, що міст могли замінувати - Росіяни мінують міст через Дніпро? Тривожні фото з Херсона
    Мешканці Херсона вважають, що міст могли замінувати
    фото з соцмереж

    Біля опор Антонівського шляхопроводу містяни зафіксували активність окупантів

    Сьогодні у Херсоні мешканці міста помітили, що російські окупанти щось робили біля опор Антонівського мосту, що з’єднує береги Дніпра. Про це написав у соцмережах користувач Dima Trust.

    «У соціальних мережах пишуть, що 29.03 у Херсоні увечері орк-війська щось робили біля опор Антонівського мосту. Якщо є свідки, які володіють більш точною інформацією, повідомте», – звернувся з проханням автор допису.

    Також він висловив думку, що окупанти непокояться через наближення військ ЗСУ та мінують міст, щоб підготувати шлях відходу.

    «З одного боку радує, що наші підходять, а ці нервують, а з іншого боку, все, що рашисти не роблять, нічим хорошим не обернеться», – йдеться повідомленні.

    275167359_292945629662182_5662978095828561870_n

    Нагадаємо, окупанти влаштовують нальоти на околиці Херсона: шукають зброю і крадуть автомобілі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Дніпро Україна Херсон міст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни мінують міст через Дніпро? Тривожні фото з Херсона