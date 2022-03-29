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    Україна пропонує ЄС план цілковитої ізоляції Росії

    Україна пропонує заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію ЄС - Україна пропонує ЄС план цілковитої ізоляції Росії
    Україна пропонує заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію ЄС

    Україна пропонує ЄС заблокувати транспортне сполучення з РФ

    Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію та республіку Білорусь. Про це повідомляє пресслужба уряду.

    Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.

    У зв’язку з цим Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

    • повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю;
    • заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
    • заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та республіки Білорусь.

    Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

    Раніше представники Міністерства інфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Міністерство інфраструктури окупація #stoprussia
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    Україна пропонує ЄС план цілковитої ізоляції Росії