Україна пропонує ЄС план цілковитої ізоляції Росії

Україна пропонує заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію ЄС

Україна пропонує ЄС заблокувати транспортне сполучення з РФ

Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на Російську Федерацію та республіку Білорусь. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.

У зв’язку з цим Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю;

заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Російської Федерації та республіки Білорусь.

Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

Раніше представники Міністерства інфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній, а також закрити доступ до автомобільної мережі для російських і білоруських перевізників.