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Окупанти заявляють про атаку на Чонгарський міст на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти заявляють про атаку на Чонгарський міст на Херсонщині
Чонгарський міст не вперше зазнає обстрілу
фото ілюстративне

Представник окупаційної адміністрації заявив, що Херсонщина була атакувана ракетами Storm Shadow

Російські загарбники стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

«Протиповітряна оборона відбила спробу збройних формувань київського режиму обстріляти Генічеський муніципальний округ. Дві ракети «Шторм шедоу» американського виробництва, націлені на школу та медичний заклад, збиті в районі населеного пункту Попівка на підльоті. Постраждалих та руйнувань немає», – написав колаборант.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Херсонщину атакували ракети Storm Shadow і вони мали намір завдати удару по Чонгарському мосту.

Окупанти опублікували схему ймовірної атаки ЗСУ
Окупанти опублікували схему ймовірної атаки ЗСУ

До відома, Чонгарський міст не вперше зазнає обстрілу.  Нагадаємо, у липні 2023 ЗСУ повідомили про успішну атаку на Чонгарський міст

Теги: Херсонщина міст ЗСУ

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