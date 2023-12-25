У Святвечір ворог атакував південні регіони: які наслідки на Одещині та Херсонщині

Росіяни намагалися виснажити українську протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів

Російсько-окупаційні війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами південні області України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі. Також пожежа спалахнула на складах у Херсонській області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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Спершу окупанти випустили ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони знищили обидві ракети.

Після цього понад 6,5 год тривала дронова атака. У бойовій роботі сили ППО збили 22 ударні безпілотники типу Shahed:

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17 на Одещині

три на Херсонщині

один на Миколаївщині

один на Кіровоградщині.

Дрони, випущені з окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків. Так росіяни намагалися виснажити українську протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. У пріоритеті окупантів залишалася припортова інфраструктура та інші важливі об’єкти.

Уламки збитого безпілотника спричинили пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. А в Роздільнянському районі уламки під час збиття пошкодили адмінбудівлю, яка не діє, та складське приміщення законсервованого об'єкта. Пожежу вдалося оперативно погасити, люди не постраждали.

Тим часом у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. Спалахнула пожежа на складських приміщеннях, яку вогнеборці вже погасили.

Нагадаємо, триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну. Ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.