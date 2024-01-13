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Окупанти вдарили по Бериславу, поранено людину (фото наслідків)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Бериславу, поранено людину (фото наслідків)
Ворог поцілив у житлову зону Берислава
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Рятувальники дістали з-під завалів жінку похилого віку

12 січня близько 23 години російські окупанти вдарили по Бериславу Херсонської області. Ворог поцілив у житлову зону. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під завалами багатоквартирного будинку опинилася 71-річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її.

Медики надали постраждалій необхідну допомогу.

Прокудін показав наслідки обстрілу.

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фото: Олександр Прокудін/Telegram

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Дніпрі.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Також прогриміли вибухи у Чернігові. У місті є пошкодження.

Теги: окупанти війна Херсонщина ракета

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