ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку

Окупанти, опинившись без продовольства і боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися в полон

Уже друга група окупантів зі складу 71-го полку ЗС РФ здалася в полон за останні дні на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Оперативне командування «Захід».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами самих полонених, причинами цього є нелюдське ставлення командування РФ і великі втрати в російських підрозділах. «Окупанти наголошували, що щодня групи, сформовані з непідготовлених бійців із числа мобілізованих і тих, хто нещодавно підписав контракт, відправляють на штурм, з якого вони вже не повертаються», – йдеться в заяві.

Командири 71-го полку ЗС РФ перед відправленням запевняють військовослужбовців, що вони перебуватимуть далеко від лінії бойового зіткнення і у швидкий термін будуть замінені іншими військовослужбовцями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому групи, опинившись без продовольства і боєприпасів під обстрілами, приймають рішення здатися в полон.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» речник проєкту «Хочу жити» Віталій Матвієнко розповів, що під час здачі росіян у полон українські спеціалісти ретельно перевіряють росіян та проводять допит на детекторі брехні. Охочі втекти з війська країни-агресорки переважно родом із Москви та великих міст, а також прифронтових регіонів і глибин Росії.