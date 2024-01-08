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Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому сьогодні вдалося збити менше половини ракет
Наслідки ракетного удару по Дінпропетровщині, 8 січня 2024 р.
фото: ДСНС

Ігнат запевнив, що відсоток збиття ворожих цілей залишається незмінним

Під час масованої атаки на Україну 8 січня українські захисники збили 18 із 51 випущеної ракети. Ворог атакував великою кількістю балістики, яку можуть збивати такі засоби протиповітряної оборони, як Patriot. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть, що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається, як і був», – пояснив речник.

За словами Ігната, ракет Х-101 хотілося б збити більше, але 18 із 24 – теж непоганий результат, зважаючи на загальну кількість засобів повітряного нападу.

«Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня – 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59», – підсумував речник повітряників.

Нагадаємо, що вночі та вранці 8 січня РФ атакувала Україну вісьмома безпілотниками та понад 50 ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 26 ворожих цілей.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці у понеділок, 8 січня, у Хмельницькому загинули двоє людей.

Також окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на ранок відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. Зокрема, у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення. А Кривий Ріг зазнав щонайменше дев'ять ракетних ударів. Попередньо, загинула 62-річна жінка, ще троє людей поранені. 

Крім того, загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала 53-річна жінка. Крім того, ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Там пошкоджено приватний будинок, а з-під завалів врятували 90- та 60-річних чоловіків, 63-річна мешканка міста загинула.

Теги: Україна обстріл російська ракета ЗСУ

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