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Окупанти майже вдвічі зменшили кількість штурмів Авдіївки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти майже вдвічі зменшили кількість штурмів Авдіївки
Сили оборони продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом 6 січня було зареєстровано більше ніж 1000 обстрілів Авдіївки російськими загарбниками, а от 7 січня їх кількість знизилась до 617

Протягом минулої доби росіяни значно знизили кількість атак та артилерійських обстрілів у Авдіївці. На це могло вплинути значне похолодання. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

За словами Штупуна, росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Вони залишаються активними на даному напрямку. Однак за останню добу дещо зменшилась кількість артилерійських обстрілів. Так, протягом 6 січня було зареєстровано більше ніж 1000 обстрілів, а от 7 січня їх кількість знизилась до 617.

«Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно. Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25», - сказав Штупун.

Речник зауважив, що РФ продовжує завдавати ударів авіаційними бомбами – за добу зафіксовано 31 випадок.

Нагадаємо, російські загарбники на початку жовтня минулого року активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Зазначимо, російські окупанти «випадково» скинули авіабомбу на багатоповерхівки тимчасово захопленого Рубіжного на Луганщині, унаслідок чого багато людей постраждали. Через чисельних свідків подію не вдалося приховати.

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 55 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна Авдіївка ЗСУ обстріл штурм

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