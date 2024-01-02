Прикордонники під Куп'янськом знищили ворожу позицію разом з окупантами

На Куп'янському напрямку в останній день 2023-го року прикордонники зруйнували спостережний пункт окупантів

Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Влаштували окупантам передноворічний салют», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку в останній день 2023-го року прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» зруйнували спостережний пункт окупантів.

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«Влучне скидання знищило ворожу позицію разом з окупантами», – додали в ДПСУ.

Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.

Раніше повідомлялося, що снайпер Збройних сил України влучними пострілами ліквідував приблизно 15 російських окупантів, які йшли на штурм наших позицій.

За даними аналітиків, українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках, зокрема просунулися поблизу Куп'янська.