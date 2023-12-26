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Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Наслідки нічної атаки на Крим
фото з соцмереж

Окупанти вигадали, що під час «протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет»

Міністерство оборони Росії підтвердило, що в ніч на 26 грудня Збройні сили України ракетами, випущеними з літаків Су-24, вразили великий десантний корабель «Новочеркаськ» в окупованій Феодосії (Крим). Про це передає пропагандистське «Риа новости».

У РФ заявили, що великий десантний корабель «Новочеркаськ» зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі «під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет». 

Більше того, росіяни вигадали, що під час «протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет».

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: росія Крим ЗСУ

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