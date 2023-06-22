«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»

Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста

У Мелітопольському районі з боку захопленої Якимівки пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупанти на Мелітопольщині продовжують приймати гарячі вітання від Сил спротиву і ЗСУ. Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки», – написав Федоров.

Місцеві мешканці чули кілька вибухів. Федоров наголосив, що окупанти метушаться, але «спокійного літа їм ніхто не обіцяв».

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Окупанти та колаборанти в своїх пабліках повідомляють про нібито вдалу роботу їхнього ППО, але Федоров говорить, що на місці ударів видно чорний дим, на місце виїхали бригади медиків.

Нагадаємо, що уночі 22 червня у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське Бердянського району

До слова, 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів, серед них і Чонгарський. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.