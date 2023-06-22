Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
Мер Мелітополя наголосив, що окупантам не варто чекати «спокійного літа»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста

У Мелітопольському районі з боку захопленої Якимівки пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти на Мелітопольщині продовжують приймати гарячі вітання від Сил спротиву і ЗСУ. Мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки», – написав Федоров.

Місцеві мешканці чули кілька вибухів. Федоров наголосив, що окупанти метушаться, але «спокійного літа їм ніхто не обіцяв».

Окупанти та колаборанти в своїх пабліках повідомляють про нібито вдалу роботу їхнього ППО, але Федоров говорить, що на місці ударів видно чорний дим, на місце виїхали бригади медиків.

Нагадаємо, що уночі 22 червня у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району. Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку «Троянда» с. Азовське Бердянського району

До слова, 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Про удари також повідомив херсонський гауляйтер Володимир Сальдо. За його словами, пошкоджено кілька мостів, серед них і Чонгарський. Сальдо пише, що удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Теги: вибух Іван Федоров окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На окупованих територіях частішають підриви залізниці
«Бавовна» в Мелітополі. Пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване
14 червня, 15:38
Ракетна атака на Кривий Ріг, 13 червня 2023 року
Росія пояснила, навіщо вдарила по житловому будинку в Кривому Розі
13 червня, 15:56
Із лівобережжя Херсонщини вдалося вивезти 133 людини
Під водою 17 населених пунктів Херсонщини, Кривий Ріг оговтується від ракет: ситуація в регіонах
13 червня, 09:40
Війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
12 червня, 08:21
Після вибуху в районі Ельмадаг в Анкарі здійнявся дим
Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі
10 червня, 12:45
Після вибуху в Дніпрі видно задимлення
У Дніпрі пролунав потужний вибух, оголошено повітряну тривогу
3 червня, 20:58
Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»
Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»
1 червня, 10:38
Уламки ворожої повітряної цілі пошкодили поліклініку в Деснянському районі Києва, 1 червня 2023 року
Стало відомо, чим окупанти атакували столицю
1 червня, 05:21
Медики на місці надали допомогу дитині
РФ ударила по Дніпропетровщині: поранено дитину
31 травня, 07:57

Події в Україні

Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг
Зеленський підписав закон про заборону імпорту російських книг
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів
На Черкащині введено нове обмеження для кафе та ресторанів
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
«Окупанти заметушилися». У Мелітополі пролунала гучна «бавовна»
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»
Окупанти вночі атакували Україну «Кинджалами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
25K
Підрив Каховської ГЕС. Всесвітньовідомий проєктувальник гідроспоруд назвав єдину правильну версію
15K
Кадрові конкурси з відбору… корупціонерів?
14K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
12K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
12K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту