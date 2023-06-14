«Бавовна» в Мелітополі. Пошкоджено залізницю, по якій росіяни перевозять техніку та награбоване

Українська залізниця відмовляється працювати на ворога

Внаслідок вибуху, що стався вчора в окупованому Мелітополі, було пошкоджено ділянку залізниці, по якій росіяни перевозять свої військових, техніку, а також награбоване майно. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«Окупанти Мелітополя марно намагаються зробити з міста логістичний центр. Навіть українська залізниця відмовляється працювати на ворога», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки наявності широкої мережі залізничних колій і вузлової станції окупанти перетворили Мелітополь на хаб для транспортування військових і техніки на Запорізьку лінію фронту. На зворотньому шляху через місто везуть награбоване з прифронтових населених пунктів в сторону Криму або Новоазовська і далі на росію.

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«Проте із логістикою ворога часто щось трапляється. За уточненою інформацією від вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждала ділянка залізниці. Колія обрала найбільш вдалий момент – по ній саме рухався ворожий потяг із Дніпрорудного із викраденою рашистами залізною рудою», – додав Федоров.

Як наслідок:

мінус п'ять вагонів, які зійшли з рейок і лягли відпочивати;

мінус 50 метрів колії і заблокований логістичний шлях ворога.

«Окупанти традиційно зігнали військових для пошуку диверсантів. Проте ніяк не зрозуміють: все українське проти них – і населення, і шляхи, і земля», – підсумував міський голова.

Раніше повідомлялося, що на залізничних коліях у Брянській області встановили вибухівку у трьох місцях. Після цього стався вибух, а з рейок зійшов локомотив із 60 вагонами.