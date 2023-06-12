Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі

Війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів

За минулу добу росіяни випустили 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації

Російські загарбники протягом доби обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.

Також війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА. Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

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Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.