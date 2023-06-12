Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів
фото ілюстративне

За минулу добу росіяни випустили 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації

Російські загарбники протягом доби обстріляли населені пункти Херсонської області 26 разів. Унаслідок ворожих атак є загиблі та поранені серед цивільних. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 26 обстрілів, випустивши 132 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», – йдеться у повідомленні.

Також війська РФ обстрілювали Херсон, по якому випустили вісім снарядів. «Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – розповів голова ОВА. Жертвами ворожих атак стали три людини. Крім того, 12 громадян отримали поранення.

Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Читайте також: «Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
Теги: окупанти армія військові Херсон поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ підірвала Каховську ГЕС 6 червня
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
8 червня, 07:58
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок зробила заяву щодо подій на Каховській ГЕС
Німеччина та країни G7 допоможуть Україні розслідувати підрив Каховської ГЕС
6 червня, 20:25
Ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога
31 травня, 19:55
У ракетному ударі по Дніпру звинувачують блогерку, яка називала Путіна «красунчиком»
У ракетному ударі по Дніпру звинувачують блогерку, яка називала Путіна «красунчиком»
26 травня, 15:10
Рашисти продовжують здійснювати екологічні злочини в Україні
РФ пошкодила Карлівське водосховище: три селища під загрозою підтоплення
25 травня, 20:26
Найгарячіші бої тривають на Донеччині
Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Нічна атака по Україні: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
Нічна атака по Україні: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей
19 травня, 08:30
За попередніми даними, РФ атакувала Київ крилатими ракетами типу Х-101/555
Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
18 травня, 06:16
Окупанти шукають поповнення живої сили
На окупованих територіях загарбники масово затримують чоловіків: що відбувається
15 травня, 07:11

Події в Україні

Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
Рівень води у затоплених населених пунктах Херсонщини опустився ще на 64 см – голова ОВА
ЗСУ оголосили про визволення Сторожового і повідомили деталі (відео)
ЗСУ оголосили про визволення Сторожового і повідомили деталі (відео)
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
Окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсонщини, є загиблі
МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти встановлюють камери на дорогах
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти встановлюють камери на дорогах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
56K
У Московській церкві вважають, що трагедія на Каховській ГЕС сталася через їхнє виселення з Лаври
38K
Бійці «Азову» взяли у полон снайпера з підрозділу «Шторм-Z»
27K
«Далі буде»: розвідка оприлюднила загадкове відео з Будановим
20K
«Помовчіть, щоб не вибачатися». Звернення до українців, у яких «все пропало»
19K
Український наступ. «Бої спочатку будуть складнішими, потім стане легше»

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту