Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі
Розпочато розслідування обставин вибуху на турецькому заводі
У результаті вибуху на заводі ракетно-вибухових речовин в турецькій Анкарі загинули п'ятеро робітників. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.
Вибух стався у суботу вранці в районі Ельмадаг, на околиці Анкари.
«На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 наших працівників. Було розпочато судове та адміністративне розслідування», – йдеться в повідомленні міноборони Туреччини.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про вибух на заводі з виробництва ракет в Анкарі.
Була інформація, що в результаті вибуху є загиблі
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