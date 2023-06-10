Стало відомо про кількість загиблих на ракетному заводі в Анкарі

Після вибуху в районі Ельмадаг в Анкарі здійнявся дим

Розпочато розслідування обставин вибуху на турецькому заводі

У результаті вибуху на заводі ракетно-вибухових речовин в турецькій Анкарі загинули п'ятеро робітників. Про це повідомило міністерство оборони Туреччини.

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Вибух стався у суботу вранці в районі Ельмадаг, на околиці Анкари.

«На заводі ракетно-вибухових речовин в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. В результаті вибуху загинули 5 наших працівників. Було розпочато судове та адміністративне розслідування», – йдеться в повідомленні міноборони Туреччини.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про вибух на заводі з виробництва ракет в Анкарі.

Була інформація, що в результаті вибуху є загиблі